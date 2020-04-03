Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова показала ефективну вправу для розтяжки

Нове відео з вправою вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Це вже 7 вправа від гімнастки, яка спрямована на поліпшення розтяжки. Вона публікує по вправі в день і закликає українок займатися спортом і пробувати сідати на шпагат.

«Вправа 7. Ми вже вийшли на фінішну пряму нашого челенджа, рівно тиждень займаємося разом. Пишаюся кожним із вас!!! У положенні «випад» потрібно затриматися на 5/10 секунд», - написала спортсменка.

На відео Ганна широко розставляє ноги і тягнеться до передньої ноги, після чого робить випад. Відірвати очі від її ідеальних рухів просто неможливо. За п'ять годин пост артистки зібрав більше 4 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Різатдінова на час карантину вирішила організувати челендж, завдяки якому багато дівчат зможуть поліпшити розтяжку і сісти на шпагат.

Як відомо, Ганна Різатдінова стала дуже популярною після участі в проекті «Танці з зірками» на «1+1», де вона посіла друге місце. До цього Ганна домоглася багато чого в спорті і навіть завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх. Також про спортсменку багато говорили під час її роману з олігархом Олександром Онищенком.

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