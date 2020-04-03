Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова показала эффективное упражнение для растяжки

Новое видео с упражнением она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Это уже 7 упражнение от гимнастки, которое направлено на улучшение растяжки. Она публикует по упражнению в день и призывает украинок заниматься спортом и пробовать садиться на шпагат.

«Упражнение 7. Мы уже вышли на финишную прямую нашего челенджа, ровно неделю занимаемся вместе. Горжусь каждым из вас!!! В положении «выпад» нужно задержаться на 5/10 секунд», - написала спортсменка.

На видео Анна широко расставляет ноги и тянется к передней ноге, после чего делает выпад. Оторвать глаза от ее идеальных движений просто невозможно. За пять часов пост артистки собрал более 4 тысяч лайков.

Напомним, что Ризатдинова на время карантина решила организовать челендж, благодаря которому многие девушки смогут улучшить растяжку и сесть на шпагат.

Как известно, Анна Ризатдинова стала очень популярной после участия в проекте «Танцы со звездами» на «1+1», где она заняла второе место. До этого Анна добилась многого в спорте и даже завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх. Также о спортсменке много говорили во время ее романа с олигархом Александром Онищенко.

Напомним, что Анна Ризатдинова застыла в необычной позе ради эффектного фото: "Завораживает!".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова без стыда раздвинула ноги прямо на камеру: круче Волочковой.

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова выгнулась в жаркой позе, выпятив свои упругие формы: на это можно смотреть вечно.