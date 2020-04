View this post on Instagram

Упражнение 7💥 Мы уже вышли на финишную прямую нашего челенджа, ровно неделю занимаемся вместе😊Горжусь каждым из вас!!! В положении «выпад» нужно задержаться на 5/10 сек ☝🏼Публикуйте в сторис свои тренировки, отмечайте нас с @underarmourukraineofficial. Желаю вам продуктивной пятницы! #UaChallengewithAnna