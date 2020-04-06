Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала свою идеальную фигуру на тренировке

Чемпионка Украины по прыжкам в длину активно ведет свою страничку в Инстаграм и делится с поклонниками новыми кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka, на этот раз Марина решила поделиться снимком, сделанным во время тренировки.

На фото спортсменка позирует на стадионе в спортивном костюме из облегающих штанов и короткого топа. Такой наряд наглядно демонстрирует, что Марина находится в отличной форме. Отдельного внимания заслуживают накачанный пресс и мускулистые плечи чемпионки. На фото Марина сосредоточено смотрит куда-то вдаль.

«Огонь в твоем сердце зависит только от тебя», - подписала фото сама спортсменка.

Ее поклонники не могли не прокомментировать такое выразительное фото.

«Красавица», «Выглядишь замечательно», «Сильная», «Черт», «Такая прекрасная девушка», - пишут люди.

Ранее Бех-Романчук показала, чем развлекается на карантине.

«Nike Living Room Cup – первая неделя. И вот мой результат. 45 секунд – 127 повторений. Не плохо, как для первого результата», - говорилось в публикации в ее Инстаграм.

Уточним, что на опубликованных кадрах Романчук позировала в мини-наряде, выполняя скручивания на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотных шортах.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка в коротком топе похвасталась идеальными формами: Роналду кусает локти.

Также Politeka писала, что украинская легкоатлетка без капли стыда засветила свои достоинства.