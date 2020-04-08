Олимпийская чемпионка, финалистка шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова сообщила о завершении авторского челенджа

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Свой пост спортсменка сопроводила ярким фото, на котором она сидит на полушпагате, подняв руки вверх. Анна одета в обтягивающий спортивный костюм, в котором прекрасно проглядывается ее упругое тело. Ризатдинова без стыда показала свой пресс с кубиками и подкачанные плечи.

«Время подвести итоги челенджа. Спасибо вам за активное участие, целеустремлённость и любовь к спорту! Со всеми победителями свяжутся представители», - написала звезда.

Всего за час пост собрал более 1,3 тысяч лайков. Не стала молчать коллега Ризатдиновой по "Танцам" Леся Никитюк, которая поставила лайк под постом спортсменки. Поклонники в восторге от подарков, которые подарила Анна победителям челенджа.

«Вау!!! Спасибо огромное!!! За полезные привычки, так привыкла каждый день заниматься, что буду продолжать. И за подарочки от любимого бренда», «Спасибо за очень крутой челендж и подарочек», «Спасибо огромное. В который раз убеждаюсь, что все не невозможное - возможно. Спасибо за крутые 10 дней», «Прекрасный вид», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ризатдинова на время карантина решила организовать челендж, благодаря которому многие девушки смогут улучшить растяжку и сесть на шпагат. Ежедневно она публиковала упражнения на растяжку. Те, кто челендж пропустил, сможет воспользоваться программой Анны, которую она сохранила на своей странице.

Напомним, что Анна Ризатдинова без стыда раздвинула ноги прямо на камеру: круче Волочковой.

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова избавилась от белья и прикрылась подушкой: даже Астафьева оценила.

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова без стыда раскорячилась на полу: "Уже как Волочкова".