Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, показала свою неймовірну розтяжку

Оригінальне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Ганна лежить на підлозі і дивиться в ноутбук. Одна її нога піднята вгору. Таким чином, гімнастка продемонструвала чудеса розтяжки.

За дві години пост Різатдінової зібрав понад 2,2 тисячі лайків. Шанувальники хвалять зірку за її відмінну фізичну форму.

«Відмінна розтяжка!», «Це 9 день вправ?))) Хочу бути такою як ти», «Як кажуть у нас на борту:I like your stile. Ще б з чашкою кави, і взагалі стандартна ситуація», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, на час карантину Різатдінова запускала челлендж для всіх бажаючих сісти на шпагат. Кожен день вона публікувала вправи для розтяжки. Спортсменка обіцяла, що тиждень займаючись за її планом можна наблизити себе до шпагату.

Варто відзначити, що останнім часом контент Різатдінової став нагадувати сторінку російської балерини, відомої своїми шпагатами. Вона вже як Анастасія Волочкова почала публікувати свої вміння занадто часто.

Так, нещодавно Різатдінова показала, як сідає на шпагат прямо посеред супермаркету. Правда, трохи пізніше гімнастка це відео видалила.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова застигла в незвичайній позі заради ефектного фото: "Зачаровує!".

Як повідомляла Politeka, Ганна Різатдінова з «Танців з зірками» розставила ноги і блиснула пружним тілом: очей не відірвати.

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