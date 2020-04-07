Украинский супертяж Александр Усик показал скорость своих ударов во время тренировки
Экс-чемпион мира в тяжелом весе опубликовал видео на своей странице в Instagram.
"Отдавайтесь полностью своему делу", - подписал видео боксер.
На видео он показал как работает руками с помощью специальной груши. "На момент представил голову Дерека", "Братик пояса ждут твоего часа !!! Дай бог силы и терпения!", "Чисоре не повезет", "Машина", "Ты - лучший, боксируй за титул", - пишут поклонники боксера.
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К слову, Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.
"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.
Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.
Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
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Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.