Украинский супертяж Александр Усик показал скорость своих ударов во время тренировки

Экс-чемпион мира в тяжелом весе опубликовал видео на своей странице в Instagram.

"Отдавайтесь полностью своему делу", - подписал видео боксер.

На видео он показал как работает руками с помощью специальной груши. "На момент представил голову Дерека", "Братик пояса ждут твоего часа !!! Дай бог силы и терпения!", "Чисоре не повезет", "Машина", "Ты - лучший, боксируй за титул", - пишут поклонники боксера.

К слову, Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.

Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.

Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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