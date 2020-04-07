Есть ли в нем украинцы?

Британский супертяж Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) назвал боксеров, которые по его мнению являются лучшими

Об этом он рассказал, во время видеоинтервью с новостным порталом Fighthype.

«Я начну с IQ. Это сложно. Шугар Рэй Робинсон или Леонард. Я назову Леонарда, потому что он ближе к моей эре. «Держалку» я бы выбрал Эвандера Холифилда. Мужество и подбородок Эвандера Холифилда. Джеб – Ларри Холмса. Работа ног – Мухаммед Али. Движения головой – Майк Тайсон».

Ранее мы писали, что Александр Поветкин прокомментировал возможность проведения реванша с Владимиром Кличко, который планирует возобновить профессиональную карьеру.

Первая встреча на ринге Кличко и Поветкина состоялась в октябре 2013 года в Москве, и тогда украинский боксер одержал победу единогласным решением судей, сохранив свои чемпионские титулы.

Как заявил Александр Поветкин, он будет готов рассмотреть возможность повторного поединка с Владимиром Кличко, если тот действительно примет решение вернуться в бокс.

«Если бы поступило предложение по бою с Владимиром Кличко, я, конечно, побоксировал бы. Мне было бы интересно.

Хочется реванша, побороться за звание чемпиона мира с Энтони Джошуа. Хочется со всеми сильными боксировать. Надеюсь, исправлю кое-какие ошибки к нашему следующему бою, если удастся его организовать когда-нибудь», — сказал Поветкин.

Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.

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Также Politeka писала о том, что украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.