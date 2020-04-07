Сейчас так не играют

Киевское "Динамо" 7 апреля 1999 года провело легендарный матч

В Киеве на НСК "Олимпийский" подопечные тогда Валерия Лобановского сыграли первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией", пишет Обозреватель.

Украинская команда, в которой тогда блистали Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Головко, Валентин Белькевич, Андрей Гусин и многие другие просто катком прошлась по именитому оппоненту в начале игры и к 15-й минуте повело в счете благодаря голу Шевченко.

В ответном матче немцы одержали минимальную победу 1:0 и вышли в финал на «Манчестер Юнайтед», которому уступили, возможно, в самой драматичной концовке финалов ЛЧ в истории.

К слову, защитник Динамо Карлос Самбрано пожаловался на нелегкую жизнь в киевском клубе

«Чтобы не случилось В Динамо сразу меняют иностранца, а не украинца. У меня в клубе есть друг, хорват Йосип Пиварич. Он играл в финале последнего чемпионата мира! Но сейчас, также как и я, играет в дубле. Мы могли бы принести много пользы нашему клубу, но Динамо не нужны наши услуги. Вот так…» - заявил 30 летний перуанский защитник.

Как сообщает портал ESPN, он должен будет заменить в аргентинском клубе защитника Паоло Гольца, который, скорее всего, покинет Боку.

Ранее перуанцем интересовались Лос-Анжелес Гэлэкси, Орландо Сити и Альянс Лима, но до конкретных предложений дело так и не дошло.