Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль победил своего соотечественника Бена Аскрена в рамках турнира UFC 239 в Лас-Вегасе
Для победы нокаутом Масвидалю потребовалось всего пять секунд.
Пропустив удар коленом в голову, Аскрен рухнул на настил и уже не смог подняться.
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Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC.
Недавно мы писали, что самому быстрому нокауту в истории ММА в марте исполнилось 6 лет.
Произошло это в Лондоне, где в октагон вышли полусредневесы Марк Гаррет и Сэм Херон.
Едва прозвучал сигнал к началу схватки, как Гаррет мощным хайкиком в голову «срубил» Херона, отправив его в глухой нокаут.
На это бойцу-рекордсмену понадобились 1,13 секунды, после чего он получал поздравления, а поверженный противник — помощь врачей.
Ранее мы писали, что в Манчестере состоялся бой в супертяжелом весе между британцем Хьюи Фьюри - двоюродным братом Тайсона Фьюри, и чехом Павлом Соуром.
Фьюри сразу проявил лидерские качаства и пытался пробить защиту соперника со средней дистанции.
В конце второго раунда Фьюри отправил Соура в нокдаун правым боковым. В третьем раунде чешский боксер вновь оказался на канвасе, после чего угол Соура выбросил на ринг полотенце.
Фьюри отправил в нокаута Соур в третьем раунде.
Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.
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