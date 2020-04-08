Турнир по смешанным единоборствам Raged ознаменовался одной из самых коротких схваток в истории ММА

Три секунды понадобилось одному из бойцов, чтобы стать победителем боя.

В октагоне встретились Рикки Уайатт и Янник Мезеповс.

Последнему не удалось стать триумфатором в этот вечер, но в историю он все же попал: уклонившись от удара оппонента ногой, Уайатт нанес встречный сокрушительный удар прямо в челюсть Мезеповса.

С момента начала боя прошло три секунды.

К слову, самому быстрому нокауту в истории ММА в марте исполнилось 6 лет.

Произошло это в Лондоне, где в октагон вышли полусредневесы Марк Гаррет и Сэм Херон.

Едва прозвучал сигнал к началу схватки, как Гаррет мощным хайкиком в голову «срубил» Херона, отправив его в глухой нокаут.

На это бойцу-рекордсмену понадобились 1,13 секунды, после чего он получал поздравления, а поверженный противник — помощь врачей.

Напомним о видео самых сокрушительных нокаутов ногой в ММА: запросто "отключали" соперников

Кроме того, Politeka сообщала, что боец ММА сокрушил соперника за 18 секунд, видео нокаута: быстрее чем Конор.

Также Politeka писала о самом быстром нокауту в истории UFC: хватило пяти секунд.