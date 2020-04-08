Турнир по смешанным единоборствам Raged ознаменовался одной из самых коротких схваток в истории ММА
Три секунды понадобилось одному из бойцов, чтобы стать победителем боя.
В октагоне встретились Рикки Уайатт и Янник Мезеповс.
Последнему не удалось стать триумфатором в этот вечер, но в историю он все же попал: уклонившись от удара оппонента ногой, Уайатт нанес встречный сокрушительный удар прямо в челюсть Мезеповса.
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С момента начала боя прошло три секунды.
К слову, самому быстрому нокауту в истории ММА в марте исполнилось 6 лет.
Произошло это в Лондоне, где в октагон вышли полусредневесы Марк Гаррет и Сэм Херон.
Едва прозвучал сигнал к началу схватки, как Гаррет мощным хайкиком в голову «срубил» Херона, отправив его в глухой нокаут.
На это бойцу-рекордсмену понадобились 1,13 секунды, после чего он получал поздравления, а поверженный противник — помощь врачей.
Напомним о видео самых сокрушительных нокаутов ногой в ММА: запросто "отключали" соперников
Кроме того, Politeka сообщала, что боец ММА сокрушил соперника за 18 секунд, видео нокаута: быстрее чем Конор.
Также Politeka писала о самом быстром нокауту в истории UFC: хватило пяти секунд.