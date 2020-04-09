Этот снимок мало кто видел

Фото братьев Кличко, которое видели единицы, появилось в сети

Популярный Youtube-канал опубликовал старую фотографию, на которой запечатлены Владимир и Виталий с молодым Энди Руисом-младшим.

Фото вызвало бурю эмоций среди пользователей сети.

Одни сравнивают мексиканского экс-чемпиона в супертяжелом весе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Корявченковым (Юзиком). Другие шутят, что на фото третий брат Кличко, о котором никто ранее не слышал.

"Я сперва подумал третий Кличко,о котором мы не знаем", "больше на Юзика похож".

Ранее мы писали, что американский специалист Джеймс Али Башир сейчас не видит боксера, который мог бы претендовать на роль лидера супертяжелого дивизиона

Об этом Башир рассказал в интервью порталу Tribuna.com.

По мнению Али Башира, учитывая текущий расклад сил в "королевском" дивизионе, бывшему его лидеру Владимиру Кличко следует возобновить карьеру.

"Никто сейчас не является лучшим боксером в супертяжелом весе. Для меня сейчас нет №1. Тайсон Фьюри - не номер один, Джошуа - тоже не №1. Никто сейчас не №1. Сейчас идеальное время для Владимира Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами", - заявил Али Башир.

Напомним, Кличко показал, как развлекается на карантине, видео: "Каждый день"

Как сообщала Politeka, легендарный Ленокс Льюис сцепился с Кличко: "Ты не ударишь меня"

Также Politeka писала что братья Кличко вышли на ринг против друг друга: видео поединка.