Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) назвал легенду, с которой интересно было бы побоксировать
Об этом он рассказал в интервью ЭХО Киев.
"С Мохаммедом Али интересно было бы побоксировать, сумасшедший чувак, конечно. Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе и завоевал отношение к людям. Из-за его любви к людям", - поделился Усик.
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Кроме того, недавно Александр Усик показал скорость своих ударов во время тренировки.
Экс-чемпион мира в тяжелом весе опубликовал видео на своей странице в Instagram.
"Отдавайтесь полностью своему делу", - подписал видео боксер.
На видео он показал как работает руками с помощью специальной груши. "На момент представил голову Дерека", "Братик пояса ждут твоего часа !!! Дай бог силы и терпения!", "Чисоре не повезет", "Машина", "Ты - лучший, боксируй за титул", - пишут поклонники боксера.
Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.
Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".
Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".