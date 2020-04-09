Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) назвал легенду, с которой интересно было бы побоксировать

Об этом он рассказал в интервью ЭХО Киев.

"С Мохаммедом Али интересно было бы побоксировать, сумасшедший чувак, конечно. Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе и завоевал отношение к людям. Из-за его любви к людям", - поделился Усик.

Кроме того, недавно Александр Усик показал скорость своих ударов во время тренировки.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе опубликовал видео на своей странице в Instagram.

"Отдавайтесь полностью своему делу", - подписал видео боксер.

На видео он показал как работает руками с помощью специальной груши. "На момент представил голову Дерека", "Братик пояса ждут твоего часа !!! Дай бог силы и терпения!", "Чисоре не повезет", "Машина", "Ты - лучший, боксируй за титул", - пишут поклонники боксера.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".