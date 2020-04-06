Український боксер Олександр Усик звернувся до підписника з критикою

33-річний Усик назвав боягузом фолловера, який написав образливі слова на його адресу, пише sport.ua.

«Дивіться, прописали. Це написала відстань. Це написав інтернет. Друже, ти зараз бачиш мене, а я тебе – ні.



Я кажу тобі, що ти боягуз, який ніколи в житті при зустрічі тет-а-тет такого не скаже. Ти будеш стояти на відстані і чекати своєї черги, щоб сфотографуватися. Друже, ти робиш мене сильніше. Я тобі дякую. Насправді дякую тобі дуже велике.



Чувак, давай поговоримо з тобою в ефірі і ти все скажеш. Давай, кидай заявку, ми поговоримо з тобою. От бачиш, ти навіть не кидаєш заявку, тому що ти боягуз. Дякую тобі», – сказав Усик у прямому ефірі в Інстаграмі.

Раніше ми писали, що екс-чемпіон Карл Фроч висловився щодо Олександра Усика.

Він вважає, що Усик ще повинен показати свої таланти, а його бій з Чаззом Візерспуном не зміг вразити Фроча.

Після завершення кар'єри Карл Фроч став спортивним експертом і часто ділиться своєю думкою щодо важливих подій у світі боксу.Експерт не зміг пройти повз поєдинку Усика з Візерспуном.

"У мене є сумніви з приводу Олександра Усика. Вони виникли через те, що він не природжений супертяж. До того ж, Олександр не перемагав нікого з відомих хлопців. У першому бою в суперважкій вазі Усик боксував з джорніменом і не вразив мене. Він зробив все, що йому було необхідно, проте опонент Усика був безсилий", - стверджує Фроч.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.