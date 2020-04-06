Український боксер Олександр Усик повинен був провести поєдинок з Дереком Чісорою 23 травня, але бій перенесли на літо

Один із фанатів вирішив, який не хоче чекати так довго і влаштував поєдинок українця і британця в симуляторі, передає xsport.ua.

Зустріч не протривала і повних два раунди і завершилася видовищним нокаутом.

До речі, Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.

"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.

Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точності його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний.

Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.

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