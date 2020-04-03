Екс-чемпіон Карл Фроч висловився щодо виступів українського професіонала-важковаговика Олександра Усика

Він вважає, що Усик ще повинен показати свої таланти, а його бій з Чаззом Візерспуном не зміг вразити Фроча, передає портал Bad Left Hook.

Після завершення кар'єри Карл Фроч став спортивним експертом і часто ділиться своєю думкою щодо важливих подій у світі боксу.Експерт не зміг пройти повз поєдинку Усика з Візерспуном.

"У мене є сумніви з приводу Олександра Усика. Вони виникли через те, що він не природжений важковаговик. До того ж, Олександр не перемагав нікого з відомих хлопців. У першому бою в суперважкій вазі Усик боксував з джорніменом і не вразив мене. Він зробив все, що йому було необхідно, проте опонент Усика був безсилий", - стверджує Фроч.

Раніше ми писали, що Олександр Усик під час інтерв'ю журналістці Мішель Джой Фелпс зробив несподіване зізнання.

Відповідаючи на перше ж запитання: "Яка перша буква у вашому імені – "О" або "А"?", боксер вибрав другий варіант. При цьому він провів журналістці невеликий "урок".

"Я – Александр. "Александр" – це по-російськи. По-українськи буде "Олександр". Але я – Александр", – підкреслив Усик на початку інтерв'ю на Yotube-каналі Behind The Gloves.