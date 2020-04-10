Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, показала свою невероятную растяжку

Олимпийская чемпионка провела практическое занятие для гимнасток, которое потом опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео Анна показывает сложные упражнения на растяжку для тех, кто профессионально занимается гимнастикой. Ризатдинова показывает чудеса растяжки, садясь на шпагат, задирая ноги и водя ими по кругу. За час тренировки она показала возможности своего тела практически на 100%. Вот это выдержка!

«Вчера на нашей онлайн тренировке присутствовали более 1000 гимнасток! Спасибо каждому», - написала звезда.

За час видео посмотрели более 3 тысяч раз. Фанаты благодарят Анну за возможность поддерживать физическую форму несмотря на карантин.

«Мы были, живём в Турине. Благодарю за тренировку, дочке очень понравилось!!!», «Спасибо большое Анна! Вы особенная!», «Спасибо большое за тренировку!!! Все было супер!!!», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова поделилась будничным фото, на котором она лежит на полу, задрав одну ногу вверх. Таким образом, гимнастка продемонстрировала чудеса растяжки.

Напомним, что Анна Ризатдинова расставила ноги и сверкнула упругим телом: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова показала, на что способно ее тело, Никитюк не смолчала: «Прекрасный вид».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова избавилась от белья и прикрылась подушкой: даже Астафьева оценила.