Олімпійська чемпіонка, фіналістка шоу «Танці з зірками» Анна Різатдінова повідомила про завершення авторського челенджа

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Свій пост спортсменка супроводила яскравим фото, на якому вона сидить на напівшпагаті, піднявши руки вгору. Анна одягнена в обтягуючий спортивний костюм, в якому прекрасно проглядається її пружне тіло. Різатдінова без сорому показала свій прес з кубиками і підкачані плечі.

«Час підвести підсумки челенджа. Спасибі вам за активну участь, цілеспрямованість і любов до спорту! З усіма переможцями зв'яжуться представники», - написала зірка.

За годину пост зібрав понад 1,3 тисяч лайків. Не стала мовчати колега Різатдінової по "Танцях" Леся Нікітюк, яка поставила лайк під постом спортсменки. Шанувальники в захваті від подарунків, які подарувала Анна переможцям челенджа.

«Вау!!! Спасибі величезне!!! За корисні звички, так звикла щодня займатися, що буду продовжувати. І за подаруночки від улюбленого бренду», «Спасибі за дуже крутий челендж і подаруночок», «Спасибі величезне. Вкотре переконуюся, що все неможливе - можливо. Дякуємо за круті 10 днів», «Прекрасний вид», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Різатдінова на час карантину вирішила організувати челендж, завдяки якому багато дівчат зможуть поліпшити розтяжку і сісти на шпагат. Щодня вона публікувала вправи на розтяжку. Ті, хто челендж пропустив, зможе скористатися програмою Анни, яку вона зберегла на своїй сторінці.

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