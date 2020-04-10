Киевское "Динамо" 9 апреля 1975 года одержало победу над "ПСВ" из Эйндховена в первом полуфинальном матче Кубка обладателей кубков со счетом 3:0.

Несмотря на поражение в ответной встрече со счетом 2:1 (гол забил Леонид Буряк), "Динамо" сумело выйти в финал, где играло с венгерским "Ференцварошем", передает Обозреватель.

В решающем матче киевляне уверенно разобрались с соперниками, забив три безответных мяча.

Таким образом, "Динамо” стало первой советской командой, которая смогла выиграть европейский трофей.

Недавно мы писали, что киевское "Динамо" 7 апреля 1999 года провело легендарный матч

В Киеве на НСК "Олимпийский" подопечные тогда Валерия Лобановского сыграли первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

Украинская команда, в которой тогда блистали Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Головко, Валентин Белькевич, Андрей Гусин и многие другие просто катком прошлась по именитому оппоненту в начале игры и к 15-й минуте повело в счете благодаря голу Шевченко.

В ответном матче немцы одержали минимальную победу 1:0 и вышли в финал на «Манчестер Юнайтед», которому уступили, возможно, в самой драматичной концовке финалов ЛЧ в истории.