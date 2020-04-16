Российский боксер Артур Бетербиев рассказал, с кем хотел бы выйти в ринг

Бетербиев выразил желание побоксировать с украинцем Александром Усиком, который перешел в супертяжи.

"Назвать трех соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Канело и объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Без разницы с кем", — сказал Бетербиев.

К слову, еще один российский боксер Мурат Гассиев заявил, что хочет провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком.

«У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом.

Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. Но на сегодняшний день у нас немного разные дороги", - заявил Гассиев.

Ранее мы писали, что украинский супертяж Александр Усик, рассказал о возможности проведения второго поединка против Мурата Гассиева.

«Меня часто спрашивают, что я могу сказать о Мурате Гассиеве. Замечательный спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого мужчины. Хотел бы я провести с ним еще один поединок? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? На данный момент я об этом не думал. Не знаю, хочу или не хочу. Даже не могу ответить вам на этот вопрос. Если это будет выгодно нам обоим, то можно провести бой», – сказал Александр.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".