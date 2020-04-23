Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) ни разу в течение профессиональной карьеры не проиграл из-за того, что имел потрясающую защитную технику

Лучший нокаут американец провел уже в 11-м поединке на профи-ринге, пишет xsport.ua.

Тогда он еще не вышел на уровень pay-per-view и дрался в 8-раундовом поединке в андеркарде шоу Монтана – Кин. Соперником Мейвезера стал мексиканский джорнимер Филипе Гарсия.

Если до встречи с американцем он, хоть и редко, но все же побеждал, то после этого нокаута проиграл еще четыре боя кряду и завершил карьеру.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко резко высказался в адрес боксера Флойда Мейвезера и чемпиона Джервонты Дэвиса

В интервью YouTube-каналу Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я хочу драться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.