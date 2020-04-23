Американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) уверен, что нокаутирует Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)

В то же время, он считает, что украинец хочет наказать его за дерзкое поведение.

Слова американца приводит The Express:

«Знаете, мы залезли ему в голову. Нет, не так. Мой отец залез ему в голову. Вы же никогда ранее не видели, чтобы Ломаченко говорил дерьмо. Он заставляет свои руки говорить. Бьет соперников и заставляет их сдаваться.

Он чувствует что-то по отношении к нам. Он чувствует угрозу. Он хочет, чтобы когда все это завершилось, то у него была возможность взглянуть нам в глаза и сказать что-то по типу такого дерьма: «Никогда больше не проявляйте ко мне неуважение».

Но я абсолютно уверен, что нокаутирую его. Нет разницы, какой рукой. Одной из них я отправлю его задницу в нокаут».

К слову, бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом не состоится

Поединок должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке (США).

Об отмене стало известно после того, как Всемирная боксерская организация (WBO), чемпионским поясом которой владеет наш соотечественник, объявила об отмене всех поединков под своей эгидой до 30 июня.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.