Теннисистка Эшли Харклроуд удивила пользователей сети откровенным фото
34-летняя американка, видимо, от скуки на карантине выложила свое обнаженное фото.
На снимке титулованная спортсменка изображена у себя дома абсолютно раздетой.
"Экономим деньги на одежде", - подписала фотографию спортсменка.
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Девушка часто публикует откровенные фото.
Снимки теннисистки собирают сотни лайков.
Пользователи сети и поклонники пишут комплименты и восторгаются фигурой теннисистки.
Недавно мы писали, что профессиональная теннисистка Арина Соболенко порадовала своих поклонников в Instagram пикантным фото.
11-я ракетка мира опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором лежит на столе лишь в одних джинсах.
"18+" - подписала фото теннисистка.
Ранее мы писали, что украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире с призовым фондом $60 тысяч.
В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.
Костюк праздновала победу и в парном разряде в Каире, где выступала в дуэте с россиянкой Камилой Рахимовой. В финале они победили тандем украинки Анастасии Шошиной и Паулы Кании из Польши. Матч длился 75 минут и закончился со счетом 6:3, 2:6, 10-6.
Напомним, что теннисистка Зарецкая устроила боксерский поединок с парнем во время карантина.
Как сообщала Politeka, теннисистка Свитолина в юбке засветила лишнее на фотосессии.
Также Politeka писала, что Свитолина восхитила идеальной фигурой: глаз не отвести.