Американский боксер Теофимо Лопес рассказал, что думает об украинце Василие Ломаченко

"Вот многие меня спрашивают: а чем я отличаюсь от других соперников Ломаченко? Многое зависит от твоей ментальной подготовки, от того, как ты себя чувствуешь психологически. Соперники Ломаченко просто верили в то, что он сильный. Он побеждал в поединках еще до того, как выходил в ринг.

Что-то похожее было и у Майка Тайсона. Перед выходом на бой он был самым устрашающим человеком. Парни, которые боксировали с Ломаченко, чувствовали то же самое. Они боялись его. Я же Ломаченко не боюсь. Почему? Я моложе, сильнее и умнее", - заявил Лопес в интервью Youtube-каналу SecondsOut.

Американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) уверен, что нокаутирует Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)

В то же время, он считает, что украинец хочет наказать его за дерзкое поведение.

«Знаете, мы залезли ему в голову. Нет, не так. Мой отец залез ему в голову. Вы же никогда ранее не видели, чтобы Ломаченко говорил дерьмо. Он заставляет свои руки говорить. Бьет соперников и заставляет их сдаваться.

Он чувствует что-то по отношении к нам. Он чувствует угрозу. Он хочет, чтобы когда все это завершилось, то у него была возможность взглянуть нам в глаза и сказать что-то по типу такого дерьма: «Никогда больше не проявляйте ко мне неуважение».

Но я абсолютно уверен, что нокаутирую его. Нет разницы, какой рукой. Одной из них я отправлю его задницу в нокаут», - приводит слова американца The Express

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.