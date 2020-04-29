Легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко попали в список лучших бойцов супертяжелого дивизиона за последние пять десятилетий

Рейтинг составил авторитетный американский портал CBS Sports.

ТОП-10 боксеров супертяжелого веса тяпоследних 50-ти лет:

1. Мухаммед Али (США)

2. Ларри Холмс (США)

3. Джордж Форман (США)

4. Джо Фрейзер (США)

5. Леннокс Льюис (Великобритания)

6. Эвандер Холифилд (США)

7. Майк Тайсон (США)

8. Владимир Кличко (Украина)

9. Тайсон Фьюри (Великобритания)

10. Виталий Кличко (Украина).

Кроме того, мы писали, что архивное фото братьев Кличко появилось в сети

Популярный Youtube-канал в Instagram выложил старую фотографию, на которой запечатлены Владимир и Виталий с молодым Энди Руисом-младшим.

Фото вызвало бурю эмоций среди пользователей сети. Одни сравнивают мексиканского экс-чемпиона в супертяжелом весе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Корявченковым (Юзиком). Другие шутят, что на фото третий брат Кличко, о котором никто ранее не слышал. "Я сперва подумал 3-ий Кличко,о котором мы не знаем", "больше на Юзика похож".

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.