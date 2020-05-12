Британский боксер Дерек Чисора опубликовал пост, в котором оскорбил легендарного украинца Владимира Кличко

"Пенсия для кисок", - написал Дерек в своем Instagram.

Так, Чисора решил подколоть Владимира, который завершил карьеру после поражения от Энтони Джошуа в 2017-м году.

К слову, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (31-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о подготовке британца к бою против Александра Усика (17-0, 13 КО)

Хэй в очередной раз пообещал украинцу, что для него это будет очень тяжелое испытание.

«Дерек Чисора проиграл девять боев, многие думают, что он уже прошел свой пик, но, поверьте мне, он так пахал в тренировочном лагере, чего с ним я не видел еще никогда: спарринги, физика…

Он дисциплинирован, ест правильно, спит, сколько нужно, не делает глупостей, как в прошлом, из-за чего он и проиграл эти девять боев. Он их не должен был отдавать. Длительное время он был не в лучшей форме и с не лучшими мыслями, но сейчас все иначе.

Я думаю, Усик просчитался, насколько хорош Чисора. Он не понимает, насколько он силен. Он, как бык, как скала, и он все еще тренируется».

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.