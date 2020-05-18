Известный украинский фитнес-тренер Андрей Хомицкий, который тренирует украинских звезд, поделился быстрой и простой тренировкой, которая придаст тонус мышцам
На своем Youtube-канале звездный фитнес-тренер поделился роликом с упражнениями для для медиков, передает Politeka.net. Хомицкий отметил, что тренировка подойдет медицинским работникам, которые сейчас много трудятся, а также тем, кто ведет сидячий образ жизни (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Для тренировки понадобится только стул и 3 минуты свободного времени. Эти упражнения легко можно выполнять в перерывах. Зарядка включает в себя 5 простых и эффективных упражнений.
Первое упражнение – это планка. Хомицкий предлагает делать ее при помощи стула. Стоять в планке нужно 30 секунд.
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Второе упражнение называется обратная планка. В ней нужно простоять еще 30 секунд. В своем видео тренер подробно рассказывает технику выполнения упражнения.
Третье упражнение – это приседания на стул. Очень необычный подход к этому популярному упражнению, который подойдет тем, кому приходится заниматься прямо на рабочем месте.
Далее нужно разуться и сделать 10 вышагиваний на стул одной ногой, потом второй. Заключительное упражнение этой быстрой и эффективной тренировки – вышагивание вперед.
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