Британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) считает, что Владимир Кличко мог бы продолжать боксировать
Слова Чисоры приводит Sky Sports.
«Владимир хороший боксер, и он в форме. Я не знаю, почему он завершил карьеру. Я думаю, что он мог бы включиться в битву супертяжей. Не понимаю, почему он ушел. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Но если бы он хотел вернуться, то вернулся бы и нокаутировал бы нескольких человек.
Если он будет помогать Усику, то я буду только рад. Он ведь не будет помогать уже непосредственно в ринге, правильно? Так же он может помочь и мне, если я попрошу о помощи».
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К слову, недавно Дерек Чисора опубликовал пост, в котором оскорбил легендарного украинца Владимира Кличко
"Пенсия для кисок", - написал Дерек в своем Instagram.
Кроме того, Дерек Чисора считает, что бой против Александра Усика может состояться без болельщиков
«Бой с Усиком без болельщиков может состояться. Но сперва нужно понять, когда состоится этот поединок. Лично я готов. Есть лишний вес, но с этим я справлюсь. Бой без фанов? Будет тяжело, придется искать дополнительную мотивацию, однако мы все должны адаптироваться», - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
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