Экс-чемпион мира Тони Беллью назвал Александра Усика лучшим боксером, с кем он дрался
Также, Беллью не уверен, что Александр сможет справиться с крупными супертяжами.
«Усик - особенный. Это лучший боец, с которым я когда-либо сталкивался, без тени сомнения.
Он феноменален в плане ловкости рук и работы ног. Он блестящий боец и отличный парень. Усик доминировал в тяжелом весе и хочет повторить успех в супертяжелом весе.
Считаю ли я, что он представляет собой реальную угрозу для супертяжелого дивизиона? Абсолютно да. Но победит ли он по-настоящему больших парней? Я не думаю, что он может с ними справиться. Это единственное опасение.
Обвал курса, новые правила для детей и неожиданное решение Зеленского – главное за ночь
Скандальная Асмус показала свою любимую клубничку и не только, встав на колени: "Как аппетитно"
Без лифчика: 67-летняя экс-супруга Петросяна переплюнула Пугачеву, фото дерзости
Русская Кардашьян выставила в камеру пышный бюст в неприличном бикини: "Ух, какая шкодница"
Поймите, Джошуа и Фьюри - очень большие парни. Но для любого бойца такого телосложения Усик будет серьезной задачей, решить которую будет непросто», - рассказал Беллью.
К слову, Александр Усик и Василий Ломаченко ведут российскую пропаганду в Украине
Об этом заявила экс-чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб.
Так, она рассказала, что Усик имея недвижимость в Крыму, опасается деятельности ФСБ.
"У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. Они агенты Кремля, безусловно", – резюмировала Твердохлеб.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.