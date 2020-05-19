Экс-чемпион мира Тони Беллью назвал Александра Усика лучшим боксером, с кем он дрался

Также, Беллью не уверен, что Александр сможет справиться с крупными супертяжами.

«Усик - особенный. Это лучший боец, с которым я когда-либо сталкивался, без тени сомнения.

Он феноменален в плане ловкости рук и работы ног. Он блестящий боец и отличный парень. Усик доминировал в тяжелом весе и хочет повторить успех в супертяжелом весе.

Считаю ли я, что он представляет собой реальную угрозу для супертяжелого дивизиона? Абсолютно да. Но победит ли он по-настоящему больших парней? Я не думаю, что он может с ними справиться. Это единственное опасение.

Поймите, Джошуа и Фьюри - очень большие парни. Но для любого бойца такого телосложения Усик будет серьезной задачей, решить которую будет непросто», - рассказал Беллью.

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Об этом заявила экс-чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб.

Так, она рассказала, что Усик имея недвижимость в Крыму, опасается деятельности ФСБ.

"У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. Они агенты Кремля, безусловно", – резюмировала Твердохлеб.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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