Украинский боксер Владимир Кличко вспомнил, как его уговаривали подраться против брата Виталия

Так, во время его выступления за немецкий боксерский клуб во Фленбурге, который должен был провести выставочную встречу против сборной Украины, в составе которой в Германию приехал и Виталий.

«Клуб организовал две товарищеские встречи против национальной команды Украины, в которой выступал Виталий. Земляки приехали из Киева автобусом, и мы все вместе поехали на поезде в направлении Северного моря. Тренер рассказал о ходе событий и записал меня в клуб Фленбурга, а Виталия – в национальную команду в качестве соперника в моем весе.

Но об этом не могло быть и речи. Мы пообещали маме никогда не драться друг против друга. И держали слово. Мы никогда бы не это не пошли. И хотя тренер вместе со спонсором пытались нас переубедить, им это не удалось", - заявил Кличко.

К слову, британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) считает, что Владимир Кличко мог бы продолжать боксировать

Слова Чисоры приводит Sky Sports.

«Владимир хороший боксер, и он в форме. Я не знаю, почему он завершил карьеру. Я думаю, что он мог бы включиться в битву супертяжей. Не понимаю, почему он ушел. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Но если бы он хотел вернуться, то вернулся бы и нокаутировал бы нескольких человек.

Если он будет помогать Усику, то я буду только рад. Он ведь не будет помогать уже непосредственно в ринге, правильно? Так же он может помочь и мне, если я попрошу о помощи».

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.