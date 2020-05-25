Британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил о готовности помочь россиянину Александру Поветкину (35-2-1, 24 КО) в подготовке к поединку с Диллианом Уайтом (26-1, 19 КО)

Так, он может отправится в Россию, где заодно будет готовиться к своему поединку против украинца Александра Усика, передает isport.ua.

"Я уже сказал Поветкину, что если я ему нужен, я приеду и помогу ему. Я полечу в Россию. Он сказал, что отправит за мной частный самолет. Обожаю Поветкина. Он уже общался со мной и сообщил, что "когда придет время, я отправлю за тобой самолет, и ты поможешь мне в подготовке". Я согласен на это", - цитирует Чисору Sky Sports.

К слову, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (31-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о подготовке британца к бою против Александра Усика (17-0, 13 КО)

Хэй в очередной раз пообещал украинцу, что для него это будет очень тяжелое испытание. Об этом он рассказал в интервью Talk Sport.

«Дерек Чисора проиграл девять боев, многие думают, что он уже прошел свой пик, но, поверьте мне, он так пахал в тренировочном лагере, чего с ним я не видел еще никогда: спарринги, физика…

Он дисциплинирован, ест правильно, спит, сколько нужно, не делает глупостей, как в прошлом, из-за чего он и проиграл эти девять боев. Он их не должен был отдавать. Длительное время он был не в лучшей форме и с не лучшими мыслями, но сейчас все иначе.

Я думаю, Усик просчитался, насколько хорош Чисора. Он не понимает, насколько он силен. Он, как бык, как скала, и он все еще тренируется».

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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