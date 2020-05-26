Украинский боксер Александр Усик увлекся новым для себя видом спорта – гольфом

Как сообщает Politeka.net, в инстаграме боксер опубликовал видео, на котором видно, что Усик выполнил три удара. После второго удара мужчина на заднем плане похвалил боксера. «Идеальный», — сказал он.

При этом на Усике были надеты кеды разного цвета: на правой ноге белого цвета, на левой — черного.

К слову, возможно Усик решил пойти по стопам Андрея Шевченко, который является большим ценителем гольфа.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик обратился к украинцам, которые не верят в Бога

"Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что мир на самом деле очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир, в человека, в еще кого-то. Это закон кармы", – сказал Усик.

Кроме того, украинского боксера Александра Усика жестко раскритиковали украинцы за его последнее интервью

Недавно украинский боксер Александр Усик заявил, что у него осталось много друзей в РФ.

По его словам, россияне не виноваты в конфликте на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на "царьках, которые на верху, чего-то не поделили".

"У меня очень много знакомых, друзей есть там. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые на верху, чего-то не поделили. Или еще что-то. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются по той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем", - рассказал Александр.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".