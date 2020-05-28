Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в поединке с британцем Тайсоном Фьюри

Так, в 2015 году, украинец потерял титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO, сообщает издание MixSport.

Согласно регламенту боксерских федераций, во время поединка чемпионские пояса находятся у супервайзера, который после объявления результата боя отдает их старому или новому чемпиону. Ночью 28 ноября 2015 года после завершения поединка поясы оказались у Тайсона Фьюри.

Но потом все три мировые боксерские организации заказали и прислали британцу новые, а украинцу вернули «его» пояса.

1 июня эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко.

К слову, украинский боксер Владимир Кличко вспомнил, как его уговаривали подраться против брата Виталия

Так, во время его выступления за немецкий боксерский клуб во Фленбурге, который должен был провести выставочную встречу против сборной Украины, в составе которой в Германию приехал и Виталий.

«Клуб организовал две товарищеские встречи против национальной команды Украины, в которой выступал Виталий. Земляки приехали из Киева автобусом, и мы все вместе поехали на поезде в направлении Северного моря. Тренер рассказал о ходе событий и записал меня в клуб Фленбурга, а Виталия – в национальную команду в качестве соперника в моем весе.

Но об этом не могло быть и речи. Мы пообещали маме никогда не драться друг против друга. И держали слово. Мы никогда бы не это не пошли. И хотя тренер вместе со спонсором пытались нас переубедить, им это не удалось", - заявил Кличко.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.