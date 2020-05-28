Украинский боксер Александр Усик записал новое обращение

На видео Александр спел песню французкого исполнителя, а позже станцевал под хит украинской поп-группы.

Также Усик в видеоролике обратился к украинцам.

«Дорогие друзья, для всех вас великолепная песня. Очень нравится, я скажу, о чем там поется. Там поется о том, что мы ищем счастье извне, а счастье – оно рядом.

Дорогие друзья, оглянитесь по сторонам. Счастье рядышком с нами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья, да просто недруги. Не ищите счастье где-то за пределами себя, найдите его внутри себя. Радуйтесь тому, что вы дышите, видите, ходите своими собственными ногами. Вот в этом и есть счастье», - резюмировал Усик.

Ранее мы писали, что менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (31-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о подготовке британца к бою против Александра Усика (17-0, 13 КО)

Хэй в очередной раз пообещал украинцу, что для него это будет очень тяжелое испытание.

«Дерек Чисора проиграл девять боев, многие думают, что он уже прошел свой пик, но, поверьте мне, он так пахал в тренировочном лагере, чего с ним я не видел еще никогда: спарринги, физика..

Он дисциплинирован, ест правильно, спит, сколько нужно, не делает глупостей, как в прошлом, из-за чего он и проиграл эти девять боев. Он их не должен был отдавать. Длительное время он был не в лучшей форме и с не лучшими мыслями, но сейчас все иначе.

Я думаю, Усик просчитался, насколько хорош Чисора. Он не понимает, насколько он силен. Он, как бык, как скала, и он все еще тренируется».

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.