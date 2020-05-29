Британский боксер Дерек Чисора уверен, что сумеет попасть по Александру Усику

Напомним, украинец заявил, что Чисоре еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

«Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили».

«Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя», - уверен Чисора.

К слову, украинский боксер Александр Усик не достаточно силен физически, чтобы выдерживать мощные удары в супертяжелом весе

Так думают некоторые поклонники бокса, но Усик не видит в этом проблемы.

«Если ты хочешь попасть в цель, то ты ее сперва должен увидеть. Соперник может выбрасывать любое количество ударов, но ты попади сперва. Чисору я видел в ринге, когда я еще был аматором. Я видел его бои с Кличко, с Хэем.

Тогда мне казалось, что все эти большие ребята очень далеко, а сейчас я готовлюсь выйти в ринг против одного из них», - заявил Усик.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик записал новое обращение

На видео Александр спел песню французкого исполнителя, а позже станцевал под хит украинской поп-группы.

Также Усик в видеоролике обратился к украинцам.

«Дорогие друзья, для всех вас великолепная песня. Очень нравится, я скажу, о чем там поется. Там поется о том, что мы ищем счастье извне, а счастье – оно рядом.

Дорогие друзья, оглянитесь по сторонам. Счастье рядышком с нами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья, да просто недруги. Не ищите счастье где-то за пределами себя, найдите его внутри себя. Радуйтесь тому, что вы дышите, видите, ходите своими собственными ногами. Вот в этом и есть счастье», - резюмировал Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.