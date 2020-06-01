Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров побил российского блогера Максима Мернеса

Ранее россиянин неоднократно оскорблял украинца в социальных сетях

"Культурно его спросил, для чего эти издевательства надо мною в Instagram, он в ответ ничего умнее чем "Чего ты так дерзко себя ведешь" и "Ты кто такой" придумать не смог. Не исключаю, что сознательно пытался спровоцировать меня. Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из своих фирменных захватов и аккуратно дотронулся до его лица кулаком. Нечаянно разбил его телефон. Теперь он что-то рассказывает про выставочный бой. Это смешно. Не завидую ему. Готов драться с Мернесом одной левой рукой. Ноги даже подключать не буду", – цитирует слова Можарова издание Klitschko-brothers.

Мернес не отрекся от своих слов про желание провести поединок с украинцем.

"Если этот неуклюжий украинец думает, что после его физического воздействия я наложу в штаны, он сильно ошибается. Точно не ему решать, что мне писать в соцсетях. Накажу Можарова его же оружием. Сформирую справедливые правила и условия проведения боя, чтобы нивелировать его очевидные преимущества в антропометрии и физических кондициях. Груда мышц – это далеко не гарантия победы. Поединок проведем осенью – мне нужно будет подготовиться", – ответил Мернес.

К слову, украинский боксер Александр Усик не достаточно силен физически, чтобы выдерживать мощные удары в супертяжелом весе

Так думают некоторые поклонники бокса, но Усик не видит в этом проблемы.

«Если ты хочешь попасть в цель, то ты ее сперва должен увидеть. Соперник может выбрасывать любое количество ударов, но ты попади сперва. Чисору я видел в ринге, когда я еще был аматором. Я видел его бои с Кличко, с Хэем.

Тогда мне казалось, что все эти большие ребята очень далеко, а сейчас я готовлюсь выйти в ринг против одного из них», - заявил Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.