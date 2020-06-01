Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) показал свою скорость во время подготовки к бою против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО)
Так, на странице boxingactive в Инстаграм появилось видео, на котором видно, как Усик ускоряется на беговой дорожке, правда, долго бежать спортсмен не захотел.
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Кроме того, Александр отрабатывает технику на боксерском ринге. Украинец выложил видео в Instagram, где профессионально боксирует.
"Удачи чемпион! Собаки лают, караван идёт !", "Гордость Украины", "
Саня, Россия и адекватная Украина за тебя!!🏅🏅 ждем боев и побед!!!", - пишут подписчики боксера в комментариях.
К слову, британский боксер Дерек Чисора уверен, что сумеет попасть по Александру Усику
Напомним, украинец заявил, что Чисоре еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.
«Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили».
«Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя», - уверен Чисора.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов.
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.