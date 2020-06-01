Боксер активно готовится к бою с британцем

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) показал свою скорость во время подготовки к бою против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО)

Так, на странице boxingactive в Инстаграм появилось видео, на котором видно, как Усик ускоряется на беговой дорожке, правда, долго бежать спортсмен не захотел.

Кроме того, Александр отрабатывает технику на боксерском ринге. Украинец выложил видео в Instagram, где профессионально боксирует.

"Удачи чемпион! Собаки лают, караван идёт !", "Гордость Украины", "

Саня, Россия и адекватная Украина за тебя!!🏅🏅 ждем боев и побед!!!", - пишут подписчики боксера в комментариях.

К слову, британский боксер Дерек Чисора уверен, что сумеет попасть по Александру Усику

Напомним, украинец заявил, что Чисоре еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

«Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили».

«Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя», - уверен Чисора.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.