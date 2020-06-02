Известный боксерский портал составил рейтинг 10-ти лучших боксеров в истории

Топ-10 лучших боксеров в истории по версии BoxRec:

1. Флойд Мейвезер (50-0-0)

2. Мэнни Пакьяо (62-7-2)

3. Карлос Монсон (87-3-9)

4. Мохаммед Али (56-5-0)

5. Шугар Рэй Робинсон (174-19-6)

6. Бернард Хопкинс (55-8-2)

7. Джо Луис (66-3-0)

8. Арчи Мур (186-23-10)

9. Оскар Де Ла Хойя (39-6-0)

10. Хулио Сезар Чавес (107-6-2)

К слову, британский боксер Дерек Чисора уверен, что сумеет попасть по Александру Усику.

Напомним, украинец заявил, что Чисоре еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

«Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили».

«Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя», - уверен Чисора.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.