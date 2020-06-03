В Киеве будет проведено первое в Украине боксерское шоу после карантина
Так, в среду, 1 июля, в одном из столичных клубов пройдет дебютное шоу второго сезона Лиги женского бокса при участии украинской команды «Украинские Львицы».
Организаторы заявили, что шоу пройдет без зрителей.
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К слову, 2020 год готовит для любителей бокса немало захватывающих поединков
Болельщики увидят повторное противостояние американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри в супертяжелом весе, битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.
Расписание главных боев 2020 года.
11 января
Ганновер, Германия
Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобритания) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Германия)
Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе
18 января
Филадельфия, США
Джулиан Уильямс (27-1-1, 16 KO, США) – Хейсон Росарио (19-1-1, 13 KO, Доминиканская Республика)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе
25 января
Бруклин, США
Дэнни Гарсия (35-2, 21 KO, США) – Иван Редкач (23-4-1, 18 KO, Украина)
Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе
1 февраля
Хайкоу, Китай
Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO, США) – Виктор Постол (31-2, 12 KO, Украина)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе
8 февраля
Киев, Украина
Артем Далакян (19-0, 14 КО, Украина) – Хосбер Перес (16-2, 14 КО, Венесуэла)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе
22 февраля
Лас-Вегас, США
Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO, США) – Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO, Великобритания)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе
29 февраля
Фриско, США
Майки Гарсия (39-1, 30 КО, США) – Джесси Варгас (29-2-2, 11 КО, США)
12-раундовый бой в полусреднем весе
7 марта
Манчестер, Великобритания
Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания)
Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе
11 апреля (дата не подтверждена)
Нью-Йорк, США
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
25 июля – 9 августа
Токио, Япония
Олимпийские игры
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Джошуа, Фьюри и Уайлдера заменят украинские боксеры: что известно о спортсменах.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.