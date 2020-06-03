Легендарный поединок с участием Виталия Кличко вспомнили в сети

Видео нокаута, в который упал бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко на одном из турниров по кикбоксингу в 1992 году:

"Заклинило Виталика хорошо", "не глубокий, но нокаут", "Да у Виталика руки длиннее чем у соперника ноги...", "Проигывают все.А вот стать чемпионом мира после этого могут только Величайшие бойцы истории", - пишут в комментариях пользователи сети.

К слову, американский боксер Майк Тайсон попросил Владимира Кличко помочь ему в подготовке к возвращению в ринг

Об этом в интервью The Sun рассказалсупертяж Энтони Джошуа.

"На кого я равняюсь - это на Владимира Кличко. Майк Тайсон хочет вернуться. Они позвали Кличко для работы вместе с Майком - они могли бы позвонить кому угодно, но позвонили ему, потому что он уважаемый тяжеловес и знает, как работает бизнес.

Это один из способов, которым я хотел бы, чтобы меня запомнили. Владимир – человек, на которого я равняюсь", - заявил Джошуа.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.