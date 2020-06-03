Украинский спортсмен Станислав Горуна высказался о Российской Федерации

Украинский победитель Европейских игр-2019 и Всемирных игр-2017, а также обладатель "золота" Кубка мира по каратэ Станислав Горуна уверен, что война с Россией идет лишь между политиками.

Об этом 2019 года он рассказал для журналистов интернет-издания Тribuna.com.

По его словам, только Путин виновен в той войне, которая происходит между Украиной и Россией, ведь если бы не президент РФ народы не стали бы воевать. Кроме того, он добавил, что у политиков есть деньги, чтобы поддерживать эту войну.

"Война (сражение - прим.ред), которую мы сейчас имеем, является сугубо политической. К сожалению, она есть. Это не война между нациями, народами, а война политиков. Лидеры государств имеют ресурсы и влияние, чтобы эту войну поддерживать. Поэтому если бы не воля Путина, только Путина, то войны между Украиной и Россией не было. Поэтому "Путин – х***о", если что", - отметил он.

Также ранее сообщалось, что чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев раскритиковал украинских политиков.

Так, он считает, что политики в Украине извратили понятие патриотизма. По его словам, украинские политики используют красивое слово "патриотизм", чтобы с помощью него с легкостью управлять украинским народом.

Напомним, чемпион мира Журавлев рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что кикбоксер Журавлев уделал Ломаченко патриотическим видео.