Британский боксер Дерек Чисора назвал украинца Александра Усика одним из трех лучших боксеров мира

Об этом Чисора сказал, комментируя предстоящую встречу с Усиком в ринге.

"Бой с Усиком - это большой шаг для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории в мире. Это Усик, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Так что я буду боксировать с одним из самых лучших парней. Я взволнован этим, я как пацан в канун Рождества.

Усик - новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому я буду стараться изо всех сил и не перестану выбрасывать удары. Я собираюсь попытаться сбить его темп, я буду повсюду", - сказал Чисора, которого цитирует inews.co.uk.

К слову, бой Усика с Чисорой был запланирован на 23 мая в Лондоне

Поединок был перенесен после того, как Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить бои в стране до конца мая из-за пандемии.

«Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения этих боев в ближайшие месяцы. Мы все еще должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего торжественного выступления в Саудовской Аравии они узнали, что не все должно происходить в США», — сказал промоутер Эдди Хирн.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.