Украинский боксер Сергей Деревянченко ведет переговоры о бое с лучшим боксером 2019 года

Как сообщает издание BoxingNews24, бой украинца против Сауля Канело Альвареса может состояться 14 сентября на стриминговой платформе DAZN.

Деревянченко придется набрать вес, поскольку поединок должен пройти во втором средней весовой категории (до 76,2 кг).

"Канело Альварес ведет переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября в 168 фунтах. Другие соперники также рассматриваются Канело, но это будет не Головкин. Маловероятно, что третий бой Канело – GGG состоится до начала 2021 года", – пишет Майк Коппинджер в своем Twitter.

К слову, украинский боксер Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) рассказал как спарринговал с Александром Усиком, Александром Поветкиным, Майклом Хантером и Джо Джойсом

«Каждый из них по-своему сильный. Взять Усика, он очень маневренный, постоянно бьет, много выбрасывает ударов, с ним в этом плане тяжело.

С Поветкиным ты можешь боксировать, а тут где то не заметил как какой-то удар прилетел и бумм, ты такой взбодрился и собрался.

Хантер по-своему интересный был, ты вроде пытаешься его бить, но он скользкий и удары пролетают мимо. У каждого из них свои фишки, с Джойсом ты постоянно на стрёме он сильно бьет и самый малейший пропущенный удар очень неприятен», – сказал Сиренко.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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