Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд снова вышли вместе в ринг
В этот раз спортсмены вместе провели совместную тренировку.
"Легенды снова в ринге. Кличко и Холифилд показали своё мастерство. Великие боксеры снова провели совместную тренировку", - подписали видео Luckypunch.net.
Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок.
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К слову, американский боксер Майк Тайсон попросил Владимира Кличко помочь ему в подготовке к возвращению в ринг
Об этом в интервью The Sun рассказал супертяж Энтони Джошуа.
"На кого я равняюсь - это на Владимира Кличко. Майк Тайсон хочет вернуться. Они позвали Кличко для работы вместе с Майком - они могли бы позвонить кому угодно, но позвонили ему, потому что он уважаемый тяжеловес и знает, как работает бизнес.
Это один из способов, которым я хотел бы, чтобы меня запомнили. Владимир – человек, на которого я равняюсь", - заявил Джошуа.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.