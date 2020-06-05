Бой Александр Усик - Дерек Чисора не состоится в ближайшее время

Об этом заявил промоутер британского супертяжеловеса Дэвид Хэй.

"Никакой даты боя сейчас нет. Чтобы организовать поединок такого высокого уровня нужны болельщики. Нужны фанаты, которые заполнят все трибуны. Болельщики нужны для того, чтобы покрыть все расходы на проведение битвы. А значит, что в ближайшее время боя не будет. Это разочаровывает".

К слову, боксеры должны были выйти в ринг 23 мая в Лондоне, но бой перенесли на неопределенный срок из-за пандемии.

Ранее мы писали, что британский боксер Дерек Чисора уверен, что сумеет попасть по Александру Усику

Напомним, украинец заявил, что Чисоре еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

«Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили».

«Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя», - уверен Чисора.

Кроме того, некоторые поклонники бокса считают, что украинский боксер Александр Усик не достаточно силен физически, чтобы выдерживать мощные удары в супертяжелом весе

Но Усик не видит в этом проблемы.

«Если ты хочешь попасть в цель, то ты ее сперва должен увидеть. Соперник может выбрасывать любое количество ударов, но ты попади сперва. Чисору я видел в ринге, когда я еще был аматором. Я видел его бои с Кличко, с Хэем.

Тогда мне казалось, что все эти большие ребята очень далеко, а сейчас я готовлюсь выйти в ринг против одного из них», - заявил Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.