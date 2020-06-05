Видео из Tik-Tok с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым набирает популярность в сети

В ролике скандальный журналист показывать якобы технику бесконтактного боя - россиянин неистово машет руками и корчит странные гримасы.

Мужчина в белом кимоно никак не реагировал на такие "удары".

"Тут уже и медицина бессильна, не?", "Головокружение от успехов", или со страху?", "Питух в конце раскукарекался ))", - пишут в комментариях пользователи сети.

Недавно мы писали, что бой Александр Усик - Дерек Чисора не состоится в ближайшее время

Об этом заявил промоутер британского супертяжеловеса Дэвид Хэй.

"Никакой даты боя сейчас нет. Чтобы организовать поединок такого высокого уровня нужны болельщики. Нужны фанаты, которые заполнят все трибуны. Болельщики нужны для того, чтобы покрыть все расходы на проведение битвы. А значит, что в ближайшее время боя не будет. Это разочаровывает".

К слову, боксеры должны были выйти в ринг 23 мая в Лондоне, но бой перенесли на неопределенный срок из-за пандемии.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Джошуа, Фьюри и Уайлдера заменят украинские боксеры: что известно о спортсменах.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.