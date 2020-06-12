В сети Инстаграм набирают популярности фитнес-модели с пышными формами, которые и спортом занимаются, и умудряются оставаться женственными

Politeka.net вспомнила самых ярких спортивных красоток, которые любят баловать поклонников откровенными фото в купальниках и нижнем белье.

Пышногрудая модель Ана Чери хоть и занимается спортом, но обладает внушительными пышными формами. Красотке регулярно пишут в комментариях, что она очень сочная женщина. Стоит отметить, что иногда Чери выкладывает весьма пикантные кадры.

Юная фитнес модель Соммер Рэй в свои 23 года уже успела завоевать любовь миллионов фанатов. Девушка известна своей пятой точкой, а также фото в стиле бэлфи. Это когда девушки фотографируют свои ягодицы крупными планом.

Еще одна обладательница невероятных ягодиц, российская фитнес-чемпионка Екатерина Усманова. Красотка больше не соревнуется, но ее физическая форма просто прекрасна. На Усманову ровняются тысячи девушек спортсменок по всей Восточной Европе.

Еще одна американская красотка Лекси Кай любит публиковать откровенные фото ради привлечения внимания. У девушки много рекламных контрактов, поэтому аудитория для нее святое.

Хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортез тоже упорно занимается спортом, хоть в последнее время все чаще принимает участие в откровенных фотосессиях.

Напомним, что раскрепощенная Соммер Рэй сбросила белье и устроила генеральную уборку: "Сегодня жарко".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель Лекси Кай пошалила в мини-бикини у стены: "Люблю, когда...".

Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в одних трусиках подразнила сладкими местами: «Вот это форма».