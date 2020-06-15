Вот это да!

Фанаты луганской "Зари" перед матчем 26-го тура УПЛ с "Динамо" спели известную речевку "Путин - ху*ло"

Из-за карантинных ограничений поклонников не пустили на стадион, но фанаты нашли выход, устроив импровизированную фан-зону перед входом на стадион.

Луганчане заготовили несколько кричалок и даже принесли с собой барабан. Одна из таких известных речевок и попала на видео.

К слову, один из лидеров УПЛ луганская "Заря" может прекратить свое существование, если не сможет квалифицироваться в групповой этап розыгрыша Лиги Европы 2020-2021, передает Tribuna.com.

Источники издания уточняют, что владелец "Зари" Евгений Геллер не финансирует команду с 2014 года, а сам клуб функционирует только за счет продажи игроков, а также за финансовые выплаты заработанные на евроарене.

Попадание в групповой этап Лиги Европы принесет "Зари" деньги для дальнейшей жизни клуба.

Также отмечается, что на данный момент у "Зари" есть задолженность по зарплатам перед игроками. Недавно клуб получил выплату от бразильского Крузейро, вследствие чего рассчитался с футболистами за февраль и март.

Напомним, ранее в Украине заговорили об объединении с Польшей: "будут большие перспективы".

Также Politeka писала о том, что один из лидеров УПЛ может прекратить свое существование: есть только один вариант спасения.