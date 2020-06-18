Украинский голкипер Андрей Лунин отбил пенальти в 33-м туре чемпионата Испании по футболу в Сегунде
Команда сборной Украины во втором поединке после карантина встретилась с "Депортиво", и благодаря действиям украинца спасла ничью (2:2).
В этом сезоне украинец пропустил 10 мячей в 11 матчах. В трех играх он отстоял в воротах на ноль, передает Обозреватель.
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Недавно мы писали, что польский нападающий итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик может оформить свое возвращения в киевское "Динамо".
Источники заявляют, что столичная команда уже сделала поляку предложение. В трансфере 29-летнего форварда заинтересован лично главный тренер Алексей Михайличенко. Трансфер Теодорчика оценивается специалистами в 1,7 миллиона евро.
Отметим, что Теодорчик уже играл за "Динамо" в 2014-2017 годах. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 42 матчах. С киевским клубом поляк дважды становился чемпионом Украины, а тренером на тот момент был Сергей Ребров.
К слову, фанаты луганской "Зари" перед матчем 26-го тура УПЛ с "Динамо" спели известную речевку "Путин - ху*ло"
Из-за карантинных ограничений поклонников не пустили на стадион, но фанаты нашли выход, устроив импровизированную фан-зону перед входом на стадион.
Луганчане заготовили несколько кричалок и даже принесли с собой барабан. Одна из таких известных речевок и попала на видео.
Напомним, ранее в Украине заговорили об объединении с Польшей: "будут большие перспективы".
Также Politeka писала о том, что один из лидеров УПЛ может прекратить свое существование: есть только один вариант спасения.