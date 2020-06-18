На матче "Минай" – "Динамо" вывесили плакат в поддержку копа, задушившего Джорджа Флойда
На баннере написано "#FreeDerekChauvin" (освободите Дерека Шовина – ред.). Остается неизвестным, чьи фанаты подготовили этот плакат.
Недавно мы писали, что польский нападающий итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик может оформить свое возвращения в киевское "Динамо".
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Источники заявляют, что столичная команда уже сделала поляку предложение. В трансфере 29-летнего форварда заинтересован лично главный тренер Алексей Михайличенко. Трансфер Теодорчика оценивается специалистами в 1,7 миллиона евро.
Отметим, что Теодорчик уже играл за "Динамо" в 2014-2017 годах. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 42 матчах. С киевским клубом поляк дважды становился чемпионом Украины, а тренером на тот момент был Сергей Ребров.
Напомним, ранее в Украине заговорили об объединении с Польшей: "будут большие перспективы".
Как сообщала Politeka, экс-звезда Динамо может вернуться в Киев: что известно о вероятном трансфере.
Также Politeka писала о том, что один из лидеров УПЛ может прекратить свое существование: есть только один вариант спасения.