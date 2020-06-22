Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри назвал пятерку величайших боксеров-тяжеловесов в истории

К слову, украинца Владимира Кличко, которого Фьюри победил в 2015 году, в списке нет.

Первое место в списке британца занял Мохаммед Али, вторым стал Ларри Холмс. Также в топ-5 вошли Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано.

К слову, чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиону Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не должны помешать обязательные претенденты Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО)

Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка.

Несправедливо ускорять обязательные защиты или оставлять те же сроки, потому что из-за вируса боксеры не могли сражаться большую часть этого года.

Я думаю, что после завершения пандемии бокс будет совершенно другим. Люди работают вместе, они желают устроить лучшие бои. Их не нужно связывать обязательными защитами", – заявил Арум.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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